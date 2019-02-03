В Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар
В воскресенье на Ярославском вокзале в Москве произошел пожар. На одном из перронов в 18:18 загорелся провод. Из-за этого на 4 минуты была задержана электричка до Сергиева Посада. Она должна была отправиться по расписанию в 18:20.
На перроне Ярославского вокзала загорелся провод.
Очевидец события отметил, что пожар прекратился лишь тогда, когда провод полностью обгорел. О пострадавших в результате ЧП на данный момент не сообщается.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 29 октября прошлого года в Москве произошел пожар на территории, на которой ранее размещался завод имени Лихачева (ЗИЛ). Как сообщил kp.ru очевидец событий, клубы дыма от пожара были видны на всей территории Даниловского района Москвы.
А в августе 2018 года произошел пожар в знаменитом «Доме на набережной» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU