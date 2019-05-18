Курц объявил выборы в парламент Австрии после отставки вице-канцлера

СЕГОДНЯ 21:59 2019-05-18T22:33:03+03:00

Он также заявил о прекращении работы в коалиционном правительстве с Австрийской партией свободы

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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил новые выбор в австрийский парламент после отставки вице-канцлера.

- Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее, - подчеркнул политик.

Курц также заявил о прекращении работы в коалиционном правительстве с Австрийской партией свободы.

Напомним, что вице-канцлера Австрии заподозрили в тайных сделках с иностранцами. Прокуратура страны проверяет информацию о переговорах Хайнца-Кристиана Штрахе с зарубежными «спонсорами». Правительство Австрии отметило, что существует некая видеозапись беседы Штрахе, на которой тот якобы договаривается о финансовой помощи для возглавляемой им партии, обещает иностранцам доступ к государственным контрактам. Правда, записи целиком в распоряжении следователей нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках. Хайнц-Кристиан Штрахе объявил о своем уходе на пресс-конференции в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU