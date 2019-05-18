Вице-канцлера Австрии заподозрили в тайных сделках с иностранцами

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-18T06:04:17+03:00

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Прокуратура Австрии проверяет информацию о «тайном финансировании» Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на доступ к госконтрактам. Об этом рассказал генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек изданию Kurir.

По его словам, существует видеозапись беседы вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой тот якобы договаривается о финансовой помощи для возглавляемой им партии, обещает иностранцам доступ к государственным контрактам. Правда, записи целиком в распоряжении следователей нет.

«В настоящее время есть только вырезки из видеозаписи, пока невозможно оценить контекст», - уточнил Кристиан Пильначек.

Он отметил, что прокуратуре нужно выяснить, была ли это просто беседа или же на записи запечатлены доказательства того, что Штрахе действительно нарушил закон. Ведомство намерено запросить полную версию видеозаписи у немецкого издания Suddeutsche Zeitung, которое первым о ней и сообщило.

ИСТОЧНИК KP.RU