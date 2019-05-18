2019-05-18T13:54:09+03:00
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках

Хайнц-Кристиан Штрахе объявил о своем уходе на пресс-конференции в Вене
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оставил свой пост. Чиновник, который также является лидером австрийской партии свободы, заявил об это в субботу, 18 мая, на пресс-конференции в Вене.

Его решение произошло на фоне скандала. Днем ранее немецкие издания опубликовали видеозаписи с его участием, которая свидетельствует о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты. Якобы он обещал некой россиянке упростить доступ к госконтрактам, если она финансами поможет избирательной кампании его партии перед парламентскими выборами, сообщает ТАСС. Они проходили в 2017 году.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в австрийских властях, пост вице-канцлера страны вместо Штрахе может занять министр транспорта Норберт Хофер.

Генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек, как ранее писал сайт kp.ru, рассказал, что в настоящее время прокуратура Австрии проверяет информацию о «тайном финансировании» Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на доступ к госконтрактам. По его словам, существует видеозапись разговоров, подтверждающие данный факт. Прокуратуре нужно установить, была ли это просто беседа или же на записи запечатлены доказательства того, что Штрахе действительно нарушил закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24