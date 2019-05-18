Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-18T13:54:09+03:00

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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оставил свой пост. Чиновник, который также является лидером австрийской партии свободы, заявил об это в субботу, 18 мая, на пресс-конференции в Вене.

Его решение произошло на фоне скандала. Днем ранее немецкие издания опубликовали видеозаписи с его участием, которая свидетельствует о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты. Якобы он обещал некой россиянке упростить доступ к госконтрактам, если она финансами поможет избирательной кампании его партии перед парламентскими выборами, сообщает ТАСС. Они проходили в 2017 году.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в австрийских властях, пост вице-канцлера страны вместо Штрахе может занять министр транспорта Норберт Хофер.

Генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек, как ранее писал сайт kp.ru, рассказал, что в настоящее время прокуратура Австрии проверяет информацию о «тайном финансировании» Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на доступ к госконтрактам. По его словам, существует видеозапись разговоров, подтверждающие данный факт. Прокуратуре нужно установить, была ли это просто беседа или же на записи запечатлены доказательства того, что Штрахе действительно нарушил закон.

ИСТОЧНИК KP.RU