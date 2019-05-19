СЕГОДНЯ 05:30 2019-05-19T05:38:41+03:00

Певец отметил, что в этом году журналисты гораздо меньше задавали ему вопросов на тему политики

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Представлявший нашу страну на международном песенном конкурсе Сергей Лазарев считает, что к России на «Евровидении» относятся предвзято. По словам певца, во время его пребывания в израильском Тель-Авиве, где проходило соревнование музыкантов и вокалистов, он был «обласкан вниманием» публики, в этом плане ему не к чему придраться.

«Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ», - сказал исполнитель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в финале нынешнего «Евровидения» Сергей Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. Победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Однако, как сказал Филипп Киркоров, который является продюсером выступления нашего певца на «Евровидении» и соавтором песни Scream, с которой он выступал, по итогам зрительского голосования Сергей Лазарев занял второе место.

«Жюри – может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году», - отметил Лазарев, комментируя итоги конкурса.

Он добавил, что ему «очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», передает РИА Новости.

«Комсомолка» вела онлайн-трансляцию финала «Евровидения – 2019».

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ - SCREAM ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU