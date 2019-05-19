2019-05-19T03:01:10+03:00
Евровидение-2019

Победитель «Евровидения – 2019»: первое место занял представитель Нидерландов

По итогам голосования, победитель «Евровидения – 2019» Дункан Лоуренс набрал 492 балла [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение – 2019" одержал Дункан Лоуренс из НидерландовПобеду в международном песенном конкурсе "Евровидение – 2019" одержал Дункан Лоуренс из НидерландовФото: REUTERS
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Победитель «Евровидения – 2019» – представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Голландский певец на международном музыкальном конкурсе исполнил композицию Arcade и занял первое место, набрав по итогам голосования зрителей и профессионального жюри 492 балла.

«Это за большие мечты, это за музыку прежде всего», – сказал победитель«Евровидения – 2019» с цветами и главным трофеем конкурса в руках.

Дункан Лоуренс с песней Arcade.Победитель "Евровидения" 2019

Второе место на «Евровидении – 2019» досталось исполнителю из Италии Алессандро Махмуд (Mahmood), который выступал с песней Soldi («Деньги») на двух языках – итальянском и арабском (465 баллов).

Представлявший в этом году Россию Сергей Лазарев замыкает тройку лучших, наш певец занял третье место (369 баллов). Напомним, как писал сайт kp.ru, сразу же после того, как выяснилось, что Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения», «Комсомолка» взяла у него интервью, расспросив о впечатлениях от конкурса в Израиле. Певец признался, что очень нервничал во время выступления.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ - SCREAM ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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