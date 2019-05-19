2019-05-19T04:43:43+03:00
Евровидение-2019

Киркоров: Лазарев «стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы»

Народный артист России отметил, что зрители отдали российскому певцу второе место [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на «Евровидении – 2019»Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на «Евровидении – 2019»Фото: REUTERS
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По итогам зрительского голосования Сергей Лазарев занял на «Евровидении – 2019» второе место, сказал «король» российской эстрады Филипп Киркоров, который является продюсером выступления нашего певца на международном музыкальном конкурсе и соавтором песни Scream, с которой он выступал. Причем, по словам Киркорова, «этот человек совершил невозможное».

«Когда Дима (Билан) привез победу в Россию с конкурса «Евровидение», правила были другие, не было голосования жюри, было голосование только телезрителей. А сегодня – стабильность: в 2016-м жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители, и он (Лазарев) стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы», - заявил народный артист, комментируя итоги прошедшего в израильском Тель-Авиве финального гала-концерта в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в финале нынешнего «Евровидения» Сергей Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. В 2016 году, когда конкурс проходил в Стокгольме, певец тоже занял третье место, но по результатам зрительского голосования стал первым.

«Комсомолка» вела онлайн-трансляцию финала.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ - SCREAM ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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