2019-05-18T17:10:45+03:00
Евровидение-2019

Финал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция финала Евровидения-2019, в котором от России выступит певец Сергей Лазарев, начнется 18 мая в 22:00 по московскому времени
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Финал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляцияФинал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляцияФото: REUTERS
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В субботу, 18 мая, в израильском Тель-Авиве пройдет грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2019". Прямая трансляция будет идти на нашем сайте KP.RU с 22:00 по московскому времени.

Евровидение - 2019. Финал. прямая онлайн-трансляция.В Тель-Авиве пройдёт финал главного эстрадного конкурса года - Евровидения 2019. Наш Сергей Лазарев в тройке лидеров, по результатам опроса Google. Удастся ли ему оправдать надежды?

В четверг, 16 мая, российский певец Сергей Лазарев с композицией "Scream", который представляет нашу страну на конкурсе, по итогам голосования вышел в финал.

Вместе с Россией в финал попали Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в первом интервью после выхода в финал "Евровидения" Сергей Лазарев отметил, что утром перед выступлением решил усложнить свою композицию «Крик». Артист буквально на ходу модернизировал песню ради победы. При этом Сергей остался доволен своим выступлением в полуфинале. Но, как признался артист в интервью, до последнего момента нервничал.

Финал "Евровидения-2019": текстовая онлайн-трансляция.

Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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