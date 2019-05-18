Финал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция

В субботу, 18 мая, в израильском Тель-Авиве пройдет грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2019". Прямая трансляция будет идти на нашем сайте KP.RU с 22:00 по московскому времени.

Евровидение - 2019. Финал. прямая онлайн-трансляция.В Тель-Авиве пройдёт финал главного эстрадного конкурса года - Евровидения 2019. Наш Сергей Лазарев в тройке лидеров, по результатам опроса Google. Удастся ли ему оправдать надежды?

В четверг, 16 мая, российский певец Сергей Лазарев с композицией "Scream", который представляет нашу страну на конкурсе, по итогам голосования вышел в финал.

Вместе с Россией в финал попали Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в первом интервью после выхода в финал "Евровидения" Сергей Лазарев отметил, что утром перед выступлением решил усложнить свою композицию «Крик». Артист буквально на ходу модернизировал песню ради победы. При этом Сергей остался доволен своим выступлением в полуфинале. Но, как признался артист в интервью, до последнего момента нервничал.

Финал "Евровидения-2019": текстовая онлайн-трансляция.