Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-19T16:46:39+03:00

Минск также предложил Москве в максимально короткие сроки увеличить поставки нефти на ОАО "Нафтан"

Изменить размер текста: A A

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступил к его реализации.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества", - приводит ТАСС его слова.

Дорожная карта, как пояснил Ляшенко, предусматривает обеспечение сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в сторону Европы. Кроме того, он добавил, что Белоруссия предложила РФ увеличить поставки нефти на ОАО "Нафтан" в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки.

Ранее сайт kp.ru писал, что юристы «Нафтана» готовят штрафные санкции в адрес российских поставщиков нефти за недопоставку качественной нефти. Объемы поставленного в апреле сырья меньше на 400 тысяч тонн

ИСТОЧНИК KP.RU