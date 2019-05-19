СМИ: недалеко от посольства США в Багдаде прогремел взрыв
Вблизи посольства Соединенных Штатов в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада разорвались реактивные снаряды. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.
В охраняемой "зеленой зоне" Багдада находятся правительственные здания и посольства зарубежных государств. Подробности происшествия не приводятся.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, американское посольство в Багдаде сообщило, что по распоряжению Госдепартамента Соединенных Штатов все государственные служащие, работа которых не связана с оперативными службами, покинули Ирак.
Нельзя исключать, что эти меры связаны со слухами о подготовке к отправке к границам Ирана 120 тысяч американских солдат. Хотя президент США Дональд Трамп назвал это сообщение фейком.
В посольстве отметили, что временно будет приостановлено предоставление стандартных визовых услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU