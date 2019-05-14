2019-05-14T16:24:22+03:00
В мире

Пентагон хочет отправить 120 тысяч солдат к границам Ирана

Бюджет минобороны США урезают, но оно по-прежнему бряцает оружием
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Пентагоне грозятся отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат.В Пентагоне грозятся отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всего полгода назад президент Америки Дональд Трамп с помпой объявил о выводе из Афганистана и Сирии «звездно-полосатых» войск — но теперь они могут пересечь океан в обратном направлении. По крайней мере, такой план вынашивает и.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн:

— Готовы отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат, в случае, если Иран нападёт на американских военных или форсирует ядерную программу, — предлагает он.

С Исламской Республикой у нынешней администрации США отношения и впрямь неважные: Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и «незаконной» разработке атомного оружия. А тот, в свою очередь, упрекает Америку в разжигании войны в Сирии (где у Ирана, как и у России, есть свои интересы).

— С начала своей предвыборной кампании Трамп утверждал: «ядерная сделка» (достигнутая предыдущим президентом Обамой договорённость о прекращении Тегераном разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций) — это для Ирана лишь «способ обмануть Америку». Неудивительно, что теперь Белый дом отметился резкими жестами против Исламской Республики. Но крайне маловероятно, что дело дойдёт до новой войны: угрожать отправкой солдат — это скорее способ психологического давления, дабы сделать «ближневосточного партнёра» более сговорчивым в вопросе отказа от ядерной программы, — говорит кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

Впрочем, на фоне грозных заявлений в самом Пентагоне далеко не всё радужно. Из его бюджета на создание новых межконтинентальных ракет Трамп недавно изъял целых $1,5 млрд. Они будут переброшены на более насущный для магната проект — строительство «противомигрантской» стены на границе с Мексикой. Этот ключевой пункт избирательной программы республиканца должен быть выполнен во что бы то ни стало — иначе прощай надежда на второй срок. Однако нижняя палата Конгресса США контролируется оппозиционной Демократической партией, которая выступает за приём мигрантов и никогда не позволит провести расходы на «стену Трампа» отдельной строчкой в госбюджете. Вот Белому дому и приходится хитрить, перекладывая деньги из одного кармана в другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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