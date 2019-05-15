Госдеп США отозвал всех госслужащих из Ирака
Американское посольство в Багдаде сообщило, что по распоряжению Госдепартамента Соединенных Штатов все государственные служащие, работа которых не связана с оперативными службами, покинули Ирак.
«Госдепартамент США распорядился вывезти американских служащих, не связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации, из посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле», - сказано в заявлении дипмиссии.
В посольстве отметили, что предоставление стандартных визовых услуг временно будет приостановлено.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона в Европейском Союзе «взять обратно» несколько сотен боевиков ИГ*, оказавшихся в плену в САР, с целью предать их суду. Он пригрозил выпустить террористов, плененных американцами в Сирии и Ираке, если западные страны не выполнят просьбы Белого Дома.
*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU