Прокуратура Австрии отказалась начать расследование в отношении бывшего вице-канцлера

СЕГОДНЯ 22:44 2019-05-19T22:44:52+03:00

Следователи не нашли состава преступления на Хайнца-Кристиана Штрахе

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Верховная прокуратура Австрии по результатам изучения видеоматериалов с бывшем вице-канцлером страны Хайнцем-Кристианом Штрахе о возможных тайных сделках не нашла состава преступления и отказалась начинать расследование.

"Конкретных доказательств наличия преступления из этого [видеозаписи] не следует", - цитирует радиостанция Oesterreich 1 письменное заявление прокуратуры.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 18 мая, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оставил свой пост. Его решение произошло на фоне скандала. Днем ранее в немецкой прессе были опубликованы видеозаписи с участием политика, которые свидетельствуют о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты.

Позже канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции объявил, что «в самое ближайшее время» в альпийской республике пройдут внеочередные выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU