Из-за скандала с «племянницей русского олигарха» в Австрии объявлены перевыборы

Как и ожидалось, канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции вечером в субботу объявил, что «в самое ближайшее время» в альпийской республике пройдут внеочередные выборы.

Повод для политического потрясения — более чем серьёзный: в СМИ всплыла видеозапись с его «соправителем», вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе. Оказалось, ещё до назначения на пост, летом 2017 года, тот обсуждал всевозможные коррупционные схемы в компании некоей «племянницы русского олигарха Алёны Макаровой» (на деле, скорее всего, сия роковая красотка была или прямым агентом западных спецслужб, или действовала в их интересах) — подробности первой части скандала «КП» осветила ранее.

Когда пройдут выборы — пока не ясно, но даже самые завзятые оптимисты не поставят на них за Партию свободы (которую возглавлял Штрахе) и половины ломаного пфеннига. Хотя на том самом голосовании в 2017 году эта партия, призывая к борьбе с миграцией и брюссельской бюрократией, выступила неожиданно мощно, заняла третье место и сформировала правящую коалицию с победительницей — Народной партией (к ней, собственно, и принадлежит нынешний канцлер Себастьян Курц).

И всё — за неделю до выборов в Европарламент, куда Партия свободы выдвигается в составе общеевропейского блока правоконсерваторов. И неожиданный сход альпийской лавины вполне может накрыть эту столь много обещавшую коалицию.

— Для Курца скандал со Штрахе и правоконсерваторами (выступавшими за дружбу с Россией) стал в некотором роде спасением, — говорит политолог, эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — За два года коалиционного правительства он руками Партии свободы реализовал самые неоднозначные (особенно с точки зрения «европейских ценностей») проекты — наподобие ужесточения контроля за миграцией. А теперь, оставшись без «крена на правый борт», Курц сможет успешно встроиться в «магистральную линию» либеральных западных элит. И его победа на внеочередных парламентских выборах весьма вероятна: хотя бы потому, что у канцлера — админресурс и политический опыт, а его противники из-за этой неожиданности лишены времени на «нормальную» предвыборную агиткампанию.

Другое дело, что в перспективе нынешние заказчики «политической ликвидации Штрахе» могут получить прямо противоположные результаты. С одной стороны, на выборах в США-2016, вопреки серьёзнейшей информационной войне, победил Дональд Трамп — и даже смог удержаться у власти после ужесточения этой войны и раздувания точно таких же обвинений о его «связях с Кремлём». То есть «неправильная» политическая сила получает эффект «прививки компроматом», после которой никакие попытки сбить её рейтинг не работают.

Наконец, смещение Штрахе и очевидная катастрофа Партии свободы может проложить дорогу новому поколению ещё более радикальных политиков, которые не участвовали ни в каких коррупционных схемах в силу своей молодости — наподобие лидера правоконсервативного движения «Идентаристы Австрии» Мартина Зельнера.