Два польских исследователя погибли на Шпицбергене

СЕГОДНЯ 03:16 2019-05-20T03:16:22+03:00

Два исследователя с польской станции погибли на Шпицбергене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина и женщина упали с высоты несколько сотен метров в лавиноопасном районе архипелага

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В лавиноопасном районе Шпицбергена погибли два исследователя из Польши. Об этом говорится на сайте губернатора норвежского архипелага.

"Мужчина и женщина с польской научной станции в Хорнсунне обнаружены погибшими в лавиноопасном районе", - сообщили в администрации губернатора в воскресенье.

Ранее 19 мая, в 11:30 по местному времени (12.30 мск) власти Шпицбергена получили сигнал о ЧП. Исследователи покинули станцию в пятницу и должны были вернуться к утру воскресенья. Когда этого не произошло, коллеги за ними отправили поисковую команду.

Спустя несколько часов их тела обнаружили в труднодоступном районе у подножия горы Камкрона к востоку от станции. Они упали с высоты нескольких сотен метров, передает РИА Новости.

На место был направлен вертолет с врачом и представителем полиции, которые должны были установить причину гибели исследователей. Сейчас оба тела доставили в столицу архипелага Лонгьйир.

ИСТОЧНИК KP.RU