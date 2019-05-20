2019-05-20T13:04:54+03:00
Происшествия

Три человека погибли в результате обрушения крыши бара в Китае

Под завалами остаются еще не менее четырех человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае три человека погибли в результате обрушения крыши бараВ Китае три человека погибли в результате обрушения крыши бараФото: Скриншот с видео
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По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения крыша в баре "0776" в китайском городском округе Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района, еще около 90 получили травмы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 мая, около 01:00 по местному времени (20:00 мск, воскресенье). Крыша трехэтажного здания площадью 700 квадратных метров внезапно обрушилась.

В Китае три человека погибли в результате обрушения крыши бара.

В больнице до сих пор остаются более 60 пострадавших, состояние семи из них оценивается как тяжелое. Еще 13 человек были отпущены домой.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и несколько десятков единиц техники. Под обломками остаются еще не менее четырех человек, передает CGTN.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее обрушение крыши были зафиксировано также в Нижнем Новгороде. Тогда крыша рухнула в мастерской механического колледжа. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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