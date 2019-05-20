Колокольцев напомнил курсантам критерии эффективности полиции

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-20T13:43:16+03:00

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"Уровень доверия населения как основной и самый главный критерий эффективности деятельности российской полиции определяется надежностью защиты от противоправных посягательств", - заявил министр МВД России Владимир Колокольцев во время заседании Общественного совета ведомства.

Само мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в режиме видеоконференцсвязи с ведомственными образовательными организациями из 30 регионов страны.

"В любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. И, конечно, всегда внимательно относиться к людям, быть справедливым, честно и добросовестно исполнять свой долг", – напутствовал курсантов и слушателей Владимир Колокольцев.

По данным МВД России общая численность обучающихся в учебных заведениях МВД России превысила 42 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU