Колокольцев напомнил курсантам критерии эффективности полиции
"Уровень доверия населения как основной и самый главный критерий эффективности деятельности российской полиции определяется надежностью защиты от противоправных посягательств", - заявил министр МВД России Владимир Колокольцев во время заседании Общественного совета ведомства.
Само мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в режиме видеоконференцсвязи с ведомственными образовательными организациями из 30 регионов страны.
"В любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. И, конечно, всегда внимательно относиться к людям, быть справедливым, честно и добросовестно исполнять свой долг", – напутствовал курсантов и слушателей Владимир Колокольцев.
По данным МВД России общая численность обучающихся в учебных заведениях МВД России превысила 42 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU