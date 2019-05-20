В России растет спрос на автомобили с пробегом

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-20T14:57:02+03:00

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В течение апреля 2019-го на территории России было продано коло 482 тысяч подержаных легковых автомобилей, что превзошло прошлогодние апрельские показатели на 8,6%. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ»

По марочным показателям более четверти перепродаж пришлось на поддержанные автомобили отечественной LADA. «По подсчетам аналитиков, в апреле россияне приобрели 123 000 вазовских авто с пробегом, что оказалось выше прошлогоднего результата на 6,6%», - говорится в очередном исследовании российского авторынка.

Второе и третьи места в марочном рейтинге по традиции занимают японские бренды Toyota и Nissan с 52 800 и 27 300 перепроданных авто. В первой пятерке оказались и корейские компании Hyundai и KIA с 25 100 и 22 800 заказанных экземпляров. В целом с начала года объем российского рынка вторичных машин достиг 1 619 300 автомобилей с ростом спроса на 2,8%.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об оценки экспертов, которые в конце января этого года сообщили о том, что в десятке самых продаваемых автомобилей будут Форд-Фокус и Дэу-Нексия.

ИСТОЧНИК KP.RU