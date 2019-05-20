Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-20T15:17:08+03:00

Против вручения награды выступили активисты, которые обвинили актера в сексизме и гомофобии

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На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.

Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье, 19 мая. После официальной церемонии награждения гости фестиваля посмотрели криминальную драму «Мсье Кляйн» 1976 года. Как считают критики, в этом фильме Делон сыграл одну из лучших ролей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее против вручение престижной награды Делону выступили активистки из организации «Женщины и Голливуд», которые обвинили актера в сексизме и гомофобии. Однако члены жюри фестиваля не стали отменять свое решение, заявив, что Делон является настоящей легендой киноискусства. «Мы вручаем Делону не Нобелевскую премию мира!» - отметил программный директор фестиваля Тьерри Фремо.

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Едва было объявлено о том, что Делона отметят в Каннах, как организация «Женщины и Голливуд» под руководством некоей Мелиссы Сильверштейн начала травлю 83-летнего артиста, обвинив его в ксенофобии, гомофобии и сексизме. Поводом послужило признание актера, что за свою бурную жизнь он поднимал руку на женщин, припомнили ему и поддержку «правых» политиков и его высказывания против усыновления детей гомосексуальными семьями (подробности).

Ален Делон получил Золотую пальмовую ветвь .

ИСТОЧНИК KP.RU