В финальной серии "Игры Престолов" обнаружены ляпы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-20T16:10:27+03:00

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Зрители нашли ляпы в заключительной серии восьмого, финального, сезона сериала "Игра престолов".

В эпизоде, который вышел 20 мая, были замечены пластиковые бутылки, которые стоят за ногами персонажей - Сэма Тарли, Давоса и Джендри. Производитель сериала, телеканал HBO, пока не отреагировал на сообщения о ляпах в социальных сетях.

Пластиковая бутылка за ногой одного из героевФото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее зрители обнаружили бумажной стаканчик из сети кофеен Starbucks в одной из предыдущих серий восьмого сезона "Игры Престолов". Тогда в HBO заявили, что стаканчик принадлежал кому-то из съемочной группы и удалили этот момент. В студии также пошутили, что героиня Дайнерис Таргариен заказывала себе не кофе, а травяной чай.

Сериал "Игра престолов" получил рекордные 47 наград "Эмми". Шоу основано на серии книг американского писателя Джорджа Мартина о вымышленном мире Семи королевств.

ИСТОЧНИК KP.RU