Дейенерис на пиру пила кофе из Старбакса

В четвертой серии "Игры престолов", которая длилась два часа, зрители разглядели интересный момент. На пиру, на котором защитники Винтерфелла праздновали победу, перед Дейенерис стоял самый обыкновенный стаканчик из кофейни "Старбакс".

Вот уже и сорт кофе придуман...Фото: СОЦСЕТИ

Появляется он там ненадолго и уже в следующей сцене исчезает. Но заинтересованные фанаты тут же сделали скриншот, который моментально разлетелся по Сети.

Этот момент можно увидеть на кадре в 17:39.

Пользователь из Новосибирска жалуется, что замечательная кофейня есть даже в Винтерфелле, а в его родном городе - нет.

Некоторые переживают за Дейенерис, что она на пиру пьет остывший кофе.

Некоторые считают, что Мать Драконов может позволить себе все - даже банальный кофе из Старбакса.

Некоторые считают, что Мать Драконов может позволить себе все - даже банальный кофе из Старбакса.Фото: СОЦСЕТИ

Вспомнили и Короля Ночи - может, он и не собирался никого убивать, просто хотел попить кофе в Винтерфелле.

Кто-то радовался за Дейенерис, что она предпочитает кофе алкогольным напиткам.

Кто-то задает вполне резонный вопрос!

Следующий эпизод восьмого сезона "Игры престолов" будет показан 13 мая. Это будет предпоследняя, пятая серия.

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