2019-05-06T17:31:34+03:00
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Дейенерис на пиру пила кофе из Старбакса

Внимательные зрители разглядели ляп, который тут же стал мемом
Галина СЕРОВА
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То ли создатели пропустили такой досадный ляп, то ли это скрытая реклама кофейниТо ли создатели пропустили такой досадный ляп, то ли это скрытая реклама кофейниФото: СОЦСЕТИ
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В четвертой серии "Игры престолов", которая длилась два часа, зрители разглядели интересный момент. На пиру, на котором защитники Винтерфелла праздновали победу, перед Дейенерис стоял самый обыкновенный стаканчик из кофейни "Старбакс".

Вот уже и сорт кофе придуман... Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже и сорт кофе придуман...Фото: СОЦСЕТИ

Появляется он там ненадолго и уже в следующей сцене исчезает. Но заинтересованные фанаты тут же сделали скриншот, который моментально разлетелся по Сети.

Этот момент можно увидеть на кадре в 17:39.

Пользователь из Новосибирска жалуется, что замечательная кофейня есть даже в Винтерфелле, а в его родном городе - нет.

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые переживают за Дейенерис, что она на пиру пьет остывший кофе.

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые считают, что Мать Драконов может позволить себе все - даже банальный кофе из Старбакса.

Некоторые считают, что Мать Драконов может позволить себе все - даже банальный кофе из Старбакса. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые считают, что Мать Драконов может позволить себе все - даже банальный кофе из Старбакса.Фото: СОЦСЕТИ

Вспомнили и Короля Ночи - может, он и не собирался никого убивать, просто хотел попить кофе в Винтерфелле.

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то радовался за Дейенерис, что она предпочитает кофе алкогольным напиткам.

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то задает вполне резонный вопрос!

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Следующий эпизод восьмого сезона "Игры престолов" будет показан 13 мая. Это будет предпоследняя, пятая серия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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