Топ-менеджер нефтяной компании умер на юбилее супруги

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-20T16:32:51+03:00

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Главный эксперт СИБУРа Сергей Кульберг умер на праздновании юбилея супруги. Инцидент произошел накануне, 19 мая, в ресторане на Бакунинской улице.

Пара отмечала День рождения в компании родственников. На банкете присутствовали трое детей Кульбергов, кум с женой и ребенком и еще несколько близких людей.

Торжество проходило спокойно, гости ресторана плотно поели и ближе к вечеру перешли к десерту. Однако после первого куска торта Сергею стало плохо. Он попытался встать из-за стола, но не смог. У него начались судороги, и он опрокинулся на спину.

Приехавшие на метро происшествия врачи констатировали сметь мужчины. По словам родных погибшего, незадолго до кончины Сергей стал сильно потеть и пожаловался на боли в горле, после чего заказал себе чай.

Сообщается, что не так давно у нефтехимика был выявлен диабет на начальной стадии. По предварительным данным, смерть наступила из-за тромбофилии, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU