2019-05-20T20:06:14+03:00
Происшествия

У бортпроводника украли пиджак с документами на рейсе Анталия-Казань

По словам сотрудника авиакомпании "ИрАэро", в кармане похищенного пиджака находились загранпаспорт, 1500 рублей и наушники Apple
Екатерина БОЛГОВАKP.RU
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У бортпроводника украли пиджак с документами на рейсе Анталия-Казань. Фото: ВКонтактеУ бортпроводника украли пиджак с документами на рейсе Анталия-Казань. Фото: ВКонтакте
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На рейсе Анталия – Казань у бортпроводника похитили пиджак, в кармане которого был заграничный паспорт, а также деньги и наушники.

Как рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах, сотрудник авиакомпании "ИрАэро" заявил, что у него при неизвестных обстоятельствах из самолета пропал пиджак. По словам бортпроводника, пиджак он оставил на блоке кресел 40 ряда JK. А уже после вылета из Анталии была обнаружена пропажа. В кармане похищенного пиджака находились загранпаспорт, 1500 рублей и наушники Apple, ущерб составил 3 тысячи рублей.

По некоторым данным, бортпроводник не смог пройти пограничную зону и был оштрафован. Кроме того, его сняли с рейса, а самолет не смог отправиться обратно вовремя. На замену был вызван другой сотрудник, перелет которого теперь нужно оплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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