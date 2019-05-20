Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство страны

СЕГОДНЯ 21:15 2019-05-20T21:15:17+03:00

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В понедельник, 20 мая, Силы обороны Эстонии заявили, что самолет из России нарушил воздушную границу страны и провел в эстонском воздушном пространстве меньше одной минуты. Отмечается, что инцидент произошел вблизи острова Вайндлу 18 мая.

"В воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлу без разрешения вошел принадлежащий ВМФ РФ самолет Ту-154", - говорится в сообщении эстонских военных.

По данным эстонской стороны, российское воздушное судно провело в воздушном пространстве Эстонии меньше одной минуты с включенным транспондером и выполнял представленный план полета. Но, как отмечается, самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерами.

Во внешнеполитическое ведомство Эстонии вызвали посла России в этой балтийской республике Александра Петрова. Дипломату передали ноту в связи со случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU