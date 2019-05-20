2019-05-20T23:27:34+03:00
Происшествия

Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за застрявшего на ней туриста

Неизвестный мужчина вскарабкался на конструкцию и отказывается спускаться [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню и не смог слезтьНеизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню и не смог слезтьФото: REUTERS
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В Париже в понедельник днем эвакуировали посетителей Эйфелевой башни, а саму достопримечательность закрыли из-за туриста, который вскарабкался на нее и отказывается слезть. неизвестный мужчина уже более четырех часов сидит на одном из пролетов конструкции.

С Эйфелевой башни пытаются снять мужчину.Спасатели подбираются к "альпинисту", чтобы спустить его

Помимо башни перекрыли и Марсово поле. Спасатели пытаются договорится с “альпинистом” и убедить его спуститься. Несколько часов назад пожарные попытались добраться до него, но не смогли, пишет Paris Match.

Издание отмечает, что выходка мужчины огорчила многих туристов, которые приехали в Париж, чтобы подняться на башню и полюбоваться городом с ее смотровой площадки. В соцсетях администрация попросила туристов отложить посещение достопримечательности на другой день.

Неизвестно, кто этот мужчина и зачем он вскарабкался на Эйфелеву башню. Многие люди, ставшие свидетелем происходящего, не спешат расходиться, а ждут, чем же все закончится.

В октябре 2017 года Эйфелеву башню также пришлось эвакуировать из-за молодого человека, который влез на конструкцию и грозил покончить жизнь самоубийством. Полиции в конце концов удалось заставить его сдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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