2019-05-19T23:15:51+03:00
Умные вещи

Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список

Смартфоны китайской компании не смогут получать обновления операционной системы Android
Юлия ДИВЕЕВА
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На смартфонах Huawei не будет обновляться операционная система AndroidНа смартфонах Huawei не будет обновляться операционная система AndroidФото: REUTERS
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Корпорация Google приостановила бизнес-сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после внесения ее в черный список в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Huawei ограничат доступ к технологиям и программному обеспечению, кроме продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Это значит, что последующие модели смартфонов китайской компании не смогут получать обновления мобильной операционной системы Android, а также на них не будут устанавливаться программы, разработанные Google.

Но для гаджетов компании будет открыта версия Android, доступная через лицензию с открытым исходным кодом, находящаяся в свободном доступе. Но, по данным Reuters, Google прекратит предоставлять техническую поддержку для Android и сервисов Google в будущем.

Напомним, сайт kp.ru писал, что на этой неделе министерство торговли США приняло решение внести Huawei и связанные с ней юридические лица черный список из-за угрозы национальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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