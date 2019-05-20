Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-20T08:08:09+03:00

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Несколько американских компаний, работающих в сфере информационных технологий, приостановили поставки своих разработок и программного обеспечения телекоммуникационной компании Huawei. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным изданиях к Google присоединятся Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Компании руководствовались в своих действиях решением администрации США о внесении Huawei в черный список.

Ранее сайт kp.ru писал, что Google приостановила бизнес-контакты с Huawei, из-за чего китайская компания осталась без доступа к программам и обновлениями ПО, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Это значит, что последующие модели смартфонов китайской компании не смогут получать обновления мобильной операционной системы Android.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день министерство торговли объявило, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой "черный список". Вашингтон неоднократно обвинял китайскую компанию в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU