2019-05-21T04:48:51+03:00
Политика

Трамп согласен провести переговоры с властями Ирана

Президент США считает, что Тегеран должен быть готов к этой встрече
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон проведет переговоры с властями Ирана, только если в Тегеране будут готовы к ним. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник перед вылетом в штат Пенсильвания.

"Посмотрим, что произойдет. Если они позвонят нам, то мы, безусловно, проведем переговоры, но это зависит от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно беспокоить", - цитирует ТАСС слова главы США.

Трамп отметил, что в данный момент переговоры с Ираном не ведутся. Он предостерег Тегеран от провокаций и угроз в адрес Соединенных Штатов, подчеркнув, что это станет большой ошибкой иранских властей.

Как рассказывал сайт kp.ru, ранее в своём Twitter Трамп написал, что Ирану не стоит угрожать Соединенным Штатам, иначе это станет его официальным концом.

Напомним, 23 апреля парламент Ирана принял ответные санкции против Соединенных Штатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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