2019-04-23T16:08:28+03:00
В мире

Иран принял контрсанкции против «враждебных заговоров» США

Как утверждает парламент Исламской республики, Тегеран «противодействует террористической деятельности американских сил»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран принял контрсанкции против СШАИран принял контрсанкции против СШАФото: REUTERS
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Во вторник, 23 апреля, парламент Ирана принял ответные санкции против Соединенных Штатов. Два законодательных акта были ратифицированы после заявления госсекретаря США Майкл Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям

Как сообщает агентство Tasnim, первый закон о санкциях в ответ на «враждебный заговор» США против Ирана требует, чтобы иранская администрация действовала в соответствии с мерами, принятыми Высшим Советом национальной безопасности для «противодействия террористической деятельности американских сил, которые угрожают интересам исламской республики Иран».

Другое постановление предусматривает, что администрация Исламской Республики и вооруженные силы страны обязаны своевременно принять необходимые меры таким образом, чтобы американская сторона не могла использовать военную силу или технику против Ирана.

Новые законы относятся не только к заявлениям Вашингтона об иранской нефти, но и к другим ограничениям, которые США последовательно вводят на протяжении нескольких лет. Особое внимание уделено тем санкциям, которые относятся к деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитного иранского военно-политического формирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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