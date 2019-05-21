Японский депутат не собирается в отставку из-за слов о "войне с Россией за Курилы"

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-21T05:48:53+03:00

Японский депутат заявил, что не призывал к войне с Россией за Курилы Фото: REUTERS

Политик заявил, что его высказывание не было призывом к действию

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Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, задавший вопрос о "войне с Россией из-за Курильских островов", не собирается уходить в отставку. Политик заявил, что не покинет парламент, даже если будет принята резолюция с требованием сдать свой мандат.

Как ранее сообщал сайт "КП", шесть оппозиционных партий Японии 17 мая решили внести на рассмотрение коллег заявление о необходимости добровольной отставки Маруямы, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил.

Как пишет газета "Майнити", депутат пояснил, что его слова не являлись призывом к действию.

"Мы обсуждали, что мы можем предпринять в такой ситуации, когда мы мало что можем сделать, а переговоры осложнены. Люди выдвигали различные предложения, и мы обсуждали их плюсы и минусы. Я не считаю, что что-либо из того, что я сказал тогда, противоречило бы конституции", — уверен Маруяма.

Напомним, депутат на встрече с бывшими жителями Южных Курил спросил, неужели острова "можно вернуть только путем войны?" и "ничего другого не остается?". Официальный Токио осудил его высказывания, и подчеркнул, что они не имеют ничего общего с позицией Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU