2019-05-14T09:09:18+03:00
Политика

Японский депутат покинет партию после слов об "отвоевывании" Курил

Ходака Маруяма выпил за ужином с бывшими жителями южных островов и начал убеждать их, что без войны эти территории не вернуть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыПравительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыФото: REUTERS
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Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма решил выйти из партии "Иссин но кай" после своих скандальных высказываний о том, что Курилы необходимо забрать у России силой.

Инцидент произошел на минувших выходных. Маруяма сопровождал бывших жителей южной части Курильских островов в ходе поездки на Кунашир, и тогда же за ужином спросил - не хотят ли они отвоевать эти территории у России. 89-летний глава делегации Оцука Коята указал на то, что слово "война" в данном случае не применимо, однако депутат все равно продолжил задавать похожие вопросы. При этом он утверждал, что вернуть острова без военных действия якобы невозможно. СМИ утверждают, что в этот момент мужчина был пьян.

К настоящему моменту Маруяма уже принес извинения и признал свои слова неподобающими. Председатель партии Итиро Мацуи поддержал его решение уйти в отставку, а глава правительства Ёсихидэ Суга выразил сожаление относительно того, что подобные заявления вообще имели место, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что японские власти считают южные острова Курильской гряды, а именно Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, своей территорией и надеются вернуть их под свою юрисдикцию. Россия же не хочет отдавать острова, хотя бы потому, что позже на них могут появиться американские ракеты.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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