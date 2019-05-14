Японский депутат покинет партию после слов об "отвоевывании" Курил

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-14T09:09:18+03:00

Ходака Маруяма выпил за ужином с бывшими жителями южных островов и начал убеждать их, что без войны эти территории не вернуть

Изменить размер текста: A A

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма решил выйти из партии "Иссин но кай" после своих скандальных высказываний о том, что Курилы необходимо забрать у России силой.

Инцидент произошел на минувших выходных. Маруяма сопровождал бывших жителей южной части Курильских островов в ходе поездки на Кунашир, и тогда же за ужином спросил - не хотят ли они отвоевать эти территории у России. 89-летний глава делегации Оцука Коята указал на то, что слово "война" в данном случае не применимо, однако депутат все равно продолжил задавать похожие вопросы. При этом он утверждал, что вернуть острова без военных действия якобы невозможно. СМИ утверждают, что в этот момент мужчина был пьян.

К настоящему моменту Маруяма уже принес извинения и признал свои слова неподобающими. Председатель партии Итиро Мацуи поддержал его решение уйти в отставку, а глава правительства Ёсихидэ Суга выразил сожаление относительно того, что подобные заявления вообще имели место, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что японские власти считают южные острова Курильской гряды, а именно Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, своей территорией и надеются вернуть их под свою юрисдикцию. Россия же не хочет отдавать острова, хотя бы потому, что позже на них могут появиться американские ракеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU