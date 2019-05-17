В Японии потребовали отставки депутата за слова о «войне» с Россией за Курилы

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-17T13:55:29+03:00

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Шесть оппозиционных партий Японии приняли в пятницу, 17 мая, решение внести на рассмотрение нижней палаты парламента страны заявление о необходимости добровольной отставки депутата Ходака Маруямы, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил.

В настоящее время оппозиция, как передает агентство Kyodo, ведет переговоры с правящей коалицией относительно того, чтобы принять общую резолюцию по данному вопросу.

Среди партий, который выступают с такой инициативой, политическая сила "Исин-но кай", членом которой ранее являлся депутат Маруяма. 14 мая в связи со своей выходной, он был из нее исключен.

Ранее писал сайт kp.ru, в минувшие выходные уже депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, сопровождавший бывших жителей южной части Курильских островов на Кунашир, спросил - не хотят ли они отвоевать эти территории у РФ. К настоящему моменту политик уже принес извинения за свои слова и признал их неподобающими.

Напомним, власти Японии считают южные острова Курильской гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - своей территорией и надеются вернуть их под свою юрисдикцию. Россия же не хочет отдавать острова, поскольку позже там могут быть размещены американские ракеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU