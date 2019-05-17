2019-05-17T13:55:29+03:00
В мире

В Японии потребовали отставки депутата за слова о «войне» с Россией за Курилы

На принятии такого решения настаивают шесть оппозиционных партий японского парламента
Марина ВЕНЦОВА
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Японская оппозиция потребовала отставки депутата парламента за слова о захвате КурилЯпонская оппозиция потребовала отставки депутата парламента за слова о захвате КурилФото: Михаил ФРОЛОВ
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Шесть оппозиционных партий Японии приняли в пятницу, 17 мая, решение внести на рассмотрение нижней палаты парламента страны заявление о необходимости добровольной отставки депутата Ходака Маруямы, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил.

В настоящее время оппозиция, как передает агентство Kyodo, ведет переговоры с правящей коалицией относительно того, чтобы принять общую резолюцию по данному вопросу.

Среди партий, который выступают с такой инициативой, политическая сила "Исин-но кай", членом которой ранее являлся депутат Маруяма. 14 мая в связи со своей выходной, он был из нее исключен.

Ранее писал сайт kp.ru, в минувшие выходные уже депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, сопровождавший бывших жителей южной части Курильских островов на Кунашир, спросил - не хотят ли они отвоевать эти территории у РФ. К настоящему моменту политик уже принес извинения за свои слова и признал их неподобающими.

Напомним, власти Японии считают южные острова Курильской гряды - Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - своей территорией и надеются вернуть их под свою юрисдикцию. Россия же не хочет отдавать острова, поскольку позже там могут быть размещены американские ракеты.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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