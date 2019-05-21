2019-05-21T11:58:38+03:00
В мире

Венесуэла «изучает симметричные меры» в ответ на захват США её посольства

Об этом сообщил посол республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:

Как рассказал на пресс-конференции посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, его страна может выселить американских дипломатов из посольства в Каракасе. Это может стать ответом на аналогичные меры Штатов ранее, когда американские спецслужбы ворвались в диппредставительство республики в Вашингтоне.

— Это противоречит нормам международного права, была нарушена Венская конвенция. Мы знаем, что важный принцип — неприкосновенность дипломатический собственности. Это отразится на США в будущем. Наше правительство изучает возможность симметричного ответа, — сообщил господин Фариа Тортоса.

Напомним, в Боливарианской Республике уже много месяцев продолжается конфликт между «либеральной оппозицией» во главе с Хуаном Гуайдо и законным президентом Николаса Мадуро. Первого поддерживает США, второго — Россия, на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса на берегах Ориноко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский вызвал главу Минобороны Украины в свою администрацию
Большинство россиян считают, что причиной трагедии в аэропорту Шереметьево стала трагическая случайность
ЦБ увеличил траты на печать наличных денег на 6 млрд рублей
Ученые объяснили желание завести собаку генетикой
В Huawei создали и тестируют ОС - замену Android
Экс-министр "Открытого правительства" абызов заявил, что всем доволен в СИЗО
Глава ФСБ рассказал о химоружии террористов
В Совфеде предложили пораньше отправлять "отцов-одиночек" на пенсию
Бюджетные учреждения Архангельской области до конца года перейдут на раздельный сбор отходов
Александр Зинченко сфотографировался со всеми трофеями "Манчестер Сити" за сезон
Судмедэксперта, который обнаружил алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребенка, приговорили к 10 месяцам исправительных работ
Кредит на здоровье: Лжеврачи заставили пенсионеров занять миллиард на лечение
В Киеве не допустят возвращения России в ПАСЕ
Шесть россиян наградили японским орденом Восходящего солнца
В России 24 миллиона человек скрывают свои доходы
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
В России упростили получение статуса инвалидности
Здание Госдумы в Москве могут признать аварийным
Новенькие ЗИЛ-133 с Госрезерва выставили на продажу на «Авито»
Зеленский попросил Америку усилить санкции против России
Взрыв автобуса в Египте не повлияет на открытие авиасообщения к турсезону