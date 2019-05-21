Венесуэла «изучает симметричные меры» в ответ на захват США её посольства

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-21T11:58:38+03:00

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Как рассказал на пресс-конференции посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, его страна может выселить американских дипломатов из посольства в Каракасе. Это может стать ответом на аналогичные меры Штатов ранее, когда американские спецслужбы ворвались в диппредставительство республики в Вашингтоне.

— Это противоречит нормам международного права, была нарушена Венская конвенция. Мы знаем, что важный принцип — неприкосновенность дипломатический собственности. Это отразится на США в будущем. Наше правительство изучает возможность симметричного ответа, — сообщил господин Фариа Тортоса.

Напомним, в Боливарианской Республике уже много месяцев продолжается конфликт между «либеральной оппозицией» во главе с Хуаном Гуайдо и законным президентом Николаса Мадуро. Первого поддерживает США, второго — Россия, на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса на берегах Ориноко.

ИСТОЧНИК KP.RU