2019-05-21T11:59:44+03:00
Общество

В Huawei создали и тестируют ОС - замену Android

Программное обеспечение для смартфонов назвали HongMeng
Григорий ЛЕОРДА
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Компания готовит собственную ОС на замену Android.Компания готовит собственную ОС на замену Android.Фото: REUTERS
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Тревожные новости о прекращении сотрудничества двух крупнейших компаний Google и Huawei пришли к нам вчера из США. Для обычных пользователей это означает, что для телефонов этой марки будет перекрыт доступ к сервисам Google, а также к онлайн-магазину приложений Google Play. Для тех, кто уже приобрел "звонилку" из Китая, по заверениям Google, все останется по старому. Однако в Huawei уже придумали ответный удар. Компания тестирует операционную систему, которая может заменить Android.

Как стало известно, операционную систему китайской компании назовут HongMeng. Сейчас разработка проходит тестирование. Когда ее начнут внедрять в телефоны и сколько времени потребуется для вытеснения Android пока неясно. Об этом пишет портал Wccftech.

Сайт kp.ru писал, что действия США не помешают Huawei развивать сети 5G. Основатель китайской компании уверен, что никто не догонит ее по этим технологиям в ближайшие два-три года. Несмотря на вступивший в силу запрет минторг временно разрешил Huawei частично возобновить свою деятельность в США.

Напомним, Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список. Министерство торговли США приняло такое решение из-за "угрозы национальной безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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