В Кремле не исключили, что Путин проведет отпускные дни с Шойгу в Туве
Не исключено, что президент России Владимир Путин проведет несколько отпускных дней с главой Министерства обороны Шойгу в Туве, когда выдастся время, поскольку российский лидер любит эти места. Соответствующие заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 21 мая
«Разумеется, я думаю, Владимир Путин уже поздравил Шойгу. Я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал», - сказал пресс-секретарь российского президента.
Песков отметил, что на ближайшие месяцы планов посетить Туву у президента нет. «С другой стороны, если у президента появляется небольшое окошко в 1-2 дня, то зачастую, с учетом географии своих поездок, Путин делает такие остановки», - добавил он.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, ранее Путин несколько дней республики Тыва, а позже посетил Тыву перед рабочей поездкой по городам Сибири. Те выходные в горах российский лидер провел в компании министра обороны Сергей Шойгу и директора Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU