2019-05-21T13:16:12+03:00
Политика

В Кремле не исключили, что Путин проведет отпускные дни с Шойгу в Туве

Песков сообщил, что когда у главы государства выдастся время, то он отправится в любимые места в компании главы Минобороны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Саяно-Шушенского заповедника. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Саяно-Шушенского заповедника. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Не исключено, что президент России Владимир Путин проведет несколько отпускных дней с главой Министерства обороны Шойгу в Туве, когда выдастся время, поскольку российский лидер любит эти места. Соответствующие заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 21 мая

«Разумеется, я думаю, Владимир Путин уже поздравил Шойгу. Я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что на ближайшие месяцы планов посетить Туву у президента нет. «С другой стороны, если у президента появляется небольшое окошко в 1-2 дня, то зачастую, с учетом географии своих поездок, Путин делает такие остановки», - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, ранее Путин несколько дней республики Тыва, а позже посетил Тыву перед рабочей поездкой по городам Сибири. Те выходные в горах российский лидер провел в компании министра обороны Сергей Шойгу и директора Федеральной службы безопасности Александр Бортников

Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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