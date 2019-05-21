2019-05-21T14:13:58+03:00
Звезды

Вся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизода

Накануне вышла заключительная серия легендарного сериала [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизодаВся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизодаФото: кадр из фильма
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Фанаты знаменитого сериала "Игра престолов" сделали видеоролик, в который добавили по одной секунде из каждого эпизода саги.

Фанаты «Игры престолов» сделали ролик, в который добавили по одной секунде из каждого эпизода сериала.Вспомните ключевые моменты саги за минуту

Всего за одну минуту можно вспомнить все ключевые моменты легендарного сериала.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги. Ее посмотрели рекордное число зрителей - 19,3 миллиона человек. Об этом сообщает телеканал НВО.

К слову, это был самый высокий показатель для фэнтези-сериалов. А предыдущий рекорд с 17,8 миллиона зрителей установила третья серия последнего сезона саги.

При этом поклонники сериала остались недовольны заключительной серией "Престолов" и потребовали полностью переснять сериал. Петицию они разместили на международной онлайн-платформе Chande.org. Возмущенная аудитория просит руководство канала переснять все шесть серий, и сменить исполнительных продюсеров проекта. Петиция собрала почти 1,5 миллиона подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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