Вся "Игра престолов" за полторы минуты: фанаты собрали по секунде с каждого эпизода
Фанаты знаменитого сериала "Игра престолов" сделали видеоролик, в который добавили по одной секунде из каждого эпизода саги.
Фанаты «Игры престолов» сделали ролик, в который добавили по одной секунде из каждого эпизода сериала.Вспомните ключевые моменты саги за минуту
Всего за одну минуту можно вспомнить все ключевые моменты легендарного сериала.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги. Ее посмотрели рекордное число зрителей - 19,3 миллиона человек. Об этом сообщает телеканал НВО.
К слову, это был самый высокий показатель для фэнтези-сериалов. А предыдущий рекорд с 17,8 миллиона зрителей установила третья серия последнего сезона саги.
При этом поклонники сериала остались недовольны заключительной серией "Престолов" и потребовали полностью переснять сериал. Петицию они разместили на международной онлайн-платформе Chande.org. Возмущенная аудитория просит руководство канала переснять все шесть серий, и сменить исполнительных продюсеров проекта. Петиция собрала почти 1,5 миллиона подписей.
ИСТОЧНИК KP.RU