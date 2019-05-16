Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-16T14:40:30+03:00

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Фанаты фэнтезийного телесериала "Игра престолов" остались недовольны восьмым сезоном и потребовали переснять финал. Соответствующая петиция появилась на международной онлайн-платформе Chande.org.

Послание адресовано напрямую к руководству телеканала HBO. Поклонники сериала просят не только переснять все шесть серий последнего сезона, но и сменить исполнительных продюсеров проекта Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Зрители считают, что именно их работа сделала финальную часть "Игры престолов" провальной.

"Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс показали свою некомпетентность, когда у них не оказалось исходного материала, то есть книг, на которые можно было бы опереться. Сериал заслуживает другого финального сезона, который имел бы смысл", — говорится в тексте петиции.

Обращение к телеканалу поддержали уже более 321 тысячи человек. До целевой отметки остается менее 200 тысяч голосов.

Сайт kp.ru писал о том, что в восьмом сезоне "Игры престолов" было действительно многих неприятных моментов. Среди наиболее явных и вызвавших бурную реакцию - качество изображения третьего эпизода "Длинная ночь". Картинка была настолько темной, что разглядеть происходящее на экране можно было лишь значительно повысив его яркость. А в четвертой серии поклонники сериала нашли ляп - на пиру перед Дейенерис стоял стаканчик из всем известной кофейни "Старбакс".

ИСТОЧНИК KP.RU