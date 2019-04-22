Пес из «Игры престолов»: Мы 10 минут стоя аплодировали сценаристам, когда прочитали финал!

Мало кто помнит, что настоящее имя Пса - Сандор Клиган. Свое прозвище он получил по двум причинам - во-первых, герб его дома украшают три собаки, во-вторых, за свой свирепый характер. Даже его шлем выкован в виде собачьей головы.На левой стороне лица у Сандора красуется ожог - в детстве его изуродовал собственный брат Григор.

В «Игре престолов» роль лучшего фехтовальщика Вестероса досталась британцу Рори МакКану. Нам удалось задать ему несколько вопросов.

- Пес изменился в последнем сезоне?

- Он теперь часть команды. Он больше не какой-то одиночка. Возможно, он нашел какую-то цель в своей жизни, какой-то смысл. Он все еще ненавидит своего брата, но для него гораздо важнее, что он стал частью команды, у которой есть миссия.

- Тяжело было читать сценарий финальных эпизодов?

- Для нас это была тяжелая задача. Когда сценарий читают и рассказывают, ты наполняешься энергией, и люди заряжаются ей. Но было несколько актеров, которые - действительно, сначала я думал, они шутили – вообще не читали сценария. Они просто ждали этого дня. Кит (Харрингтон) был точно одним из них. Он сказал: «Ничего не говорите, я ничего не знаю. Давайте вместе почитаем и затем все вместе обсудим».

И он не притворялся… (Смеется) Когда он читал сценарий с листа, можно было видеть реакцию от прочитанного на его лице: «Не-е-е-ет». Это было очень эмоционально.

Я помню, что мы встали, и почти десять минут аплодировали, и видели, как Дэвид (Бениофф) и Дэн (Д.Б.Уайсс) такие: «Ого!». У меня волосы встают от одной мысли об этом.

- Последний сезон ждали миллионы зрителей!

- Многие сами уже для себя закончили сериал давно. По-своему. И некоторые бесятся теперь. Потому что у них у всех это в голове, все эти теории и все, что они видят на экране, и, если там абсолютно все неправильно, это может не совпадать с их версией.

Не утверждаю, конечно, что они все сказали: «О нет». (Смеется)

Игра Престолов. Финальный сезон.

- Когда ты понял, что снимаешься в по-настоящему крутом сериале?

- Сейчас расскажу историю. Были пару сезонов, когда я довольно долго не снимался и не особенно следил за сериалом, поэтому мне все было все равно. Моего персонажа должны были забыть. И вот, я не снимался уже почти год, и не помню где, ко мне неожиданно подошел кто-то на улице и спросил: «Так вы живы, или мертвы»?

- Будешь по чему-то особенно скучать после финала?

- Что касается меня, это костюмы.

Мне всегда приходилось делать грим на лице, - ну, ожоги. Каждый день. И по этому я не буду скучать. Затем, когда я снимался, мне приходилось играть только с половиной бороды. А другая сторона всегда должна была быть бритой. Ну и когда возвращаешься домой, домашние говорят «Слушай, с этим нужно что-то делать. Я отвечаю: «Это мне нужно для работы, я тебе это уже говорил несколько раз. Когда у меня нет бороды на этой стороне лица, это означает, что я снимаюсь». Мне на это: «Ну, выглядишь ты очень нелепо».

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