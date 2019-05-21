Президент Абхазии: действия лидеров оппозиции говорят о попытках захвата власти

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-21T14:48:32+03:00

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в той же колонне, что и погибший премьер-министр Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба главы республики

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Действия оппозиции, требующей переноса выборов президента Абхазии, обостряют общественно-политическую ситуацию и говорят о попытках захвата власти. Соответствующие заявление сделал глава республики Рауль Хаджимба в сообщении, размещенном на его сайте.

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», - сказал президент республики, обратившись к жителям с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность.

Хаджимба также повторил свое заявление о «важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики Абхазия».

Помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба сообщил ТАСС о том, что генпрокуратура страны начала проверку в связи с акциями оппозиции.

Напомним, оппозиция в Абхазии вышла с протестами в понедельник, 21 мая, с требованиями досрочных выборов президента.

Ранее сайт kp.ru рфссказывал о том, как в июле 2017 в Абхазии начался свой Майдан и оппозиция заявила, что берет власть в свои руки.

ИСТОЧНИК KP.RU