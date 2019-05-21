2019-05-21T18:07:33+03:00
В мире

Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года

В китайской телекоммуникационной компании сообщили, что самое позднее появление собственного ОС – весна следующего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого годаHuawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого годаФото: REUTERS
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Операционная система Huawei может выйти на рынок уже осенью этого года. Соответствующие заявление сделал исполнительный директор по потребительскому сектору китайской телекоммуникационной компании Юй Чэндун.

«Самое ранее - этой осенью, а самое позднее - весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке», - сказал он.

Напомним, в минувший понедельник, 20 мая, после внесения властями Соединённых Штатов китайской компании в черный список, Google приостановил бизнес-контакты с Huawei, оставив ее без доступа к обновлениям программного обеспечения операционной системы Android. Однако после принятия Вашингтоном решения о выдачи временной трехмесячной лицензии на реализацию Huawei деятельности на территории страны, американская корпорация сообщила, что ПО и поддержание безопасности для устройств будут доступны еще 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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