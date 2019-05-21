Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Операционная система Huawei может выйти на рынок уже осенью этого года. Соответствующие заявление сделал исполнительный директор по потребительскому сектору китайской телекоммуникационной компании Юй Чэндун.
«Самое ранее - этой осенью, а самое позднее - весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке», - сказал он.
Напомним, в минувший понедельник, 20 мая, после внесения властями Соединённых Штатов китайской компании в черный список, Google приостановил бизнес-контакты с Huawei, оставив ее без доступа к обновлениям программного обеспечения операционной системы Android. Однако после принятия Вашингтоном решения о выдачи временной трехмесячной лицензии на реализацию Huawei деятельности на территории страны, американская корпорация сообщила, что ПО и поддержание безопасности для устройств будут доступны еще 90 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU