Роскомнадзор направит в Instagram запрос по утечке данных 49 млн пользователей

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-22T07:14:46+03:00

База данных с номерами телефонов и адресами электронной почты оказалась в свободном доступе на сервисе Amazon

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Запрос в социальную сеть Instagram в связи с сообщениями об утечке данных 49 млн пользователей планирует направить Роскомнадзор. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее интернет-портал TechCrunch опубликовал данные, предоставленные индийским экспертом в области интернет-безопасности Анурагом Сеном. Оказалось, что в Сеть попали данные почти 50 тысяч пользователей Instagram, в основном известных людей, и блогеров, а также брендов.

На облачном сервисе Amazon база данных некоторое время была в открытом доступе, просмотреть ее можно было без пароля. Это значит, что персональными данными мог воспользоваться любой. В базе были фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, передает ТАСС.

Сен предположил, что выложить базу данных Instagram могло одно из индийских маркетинговых агентств. В компании Facebook в свою очередь заверили, что занимаются этим вопросом, изучают проблему и пытаются выяснить, как данные появились в сети и как они стали общедоступными.

ИСТОЧНИК KP.RU