Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-22T08:29:08+03:00

В базовой комплектации автомобиль будет стоить от 450 тысяч рублей

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Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.

"Автомобиль будет стоить от 450 тысяч рублей в базовой комплектации, она будет зависеть от емкости батареи и типа привода, - приводит его слова РИА Новости. - Базовая комплектация - это батарея на 200 километров хода и передний привод".

По словам Щуровского, к концу 2019 года появятся около десяти опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, к проектированию конвейера для серийного выпуска ZETTA компания приступила в 2018 году. В настоящее время она занимается строительством и оснащением оборудованием производства в Тольятти. В данный момент проект электромобиля находится на стадии опытно-промышленного производства и ждет процедуры сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU