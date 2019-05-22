В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-22T12:53:04+03:00

Ранее Вашингтон дал Анкаре две недели, чтобы отказаться от сделки с Москвой, либо выйти из программы приобретения F-35 [видео]

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Заявление Соединенных Штатов о том, что Турция должна выбрать либо приобрести американские бомбардировщики F-35, либо российские зенитные ракетные системы С-400 Москва считает непозволительным. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», - сказал представитель Кремля, отметив, что Москва исходит из того, что сделка реализуется, поскольку Анкара уже не раз называла покупку С-400 свершенной.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Вашингтон дал Анкаре две недели, чтобы отказаться от сделки с Москвой, либо выйти из программы приобретения F-35. В Госдепартаменте также заявил, что это предложение окончательное, и больше Турция отсрочек не получит.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение с Россией является окончательным и не подлежит никакому переносу. Тогда он предложил Вашингтону вести диалог в рамках совместной рабочей группы «для устранения беспокойств».

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ИСТОЧНИК KP.RU