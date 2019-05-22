США поставили Турции ультиматум из-за покупки С-400
Турция должна выбрать либо она покупает американские бомбардировщики F-35, либо зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Решение Анкара должна сообщить Вашингтону в течение двух недель. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот", или удалить выйти из программы покупки F-35, лишившись обещанных ста самолетов", - говорится в материале.
В Госдепартаменте подчеркнули, что это предложение США является окончательным, и больше Анкара отсрочек не получит. В случае, если сделка по покупке С-400 будет завершена, "Турция столкнется с реальными и негативными последствиями", пообещали в Вашингтоне.
"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", - приводит телеканал слова чиновника из Госдепартамента.
Напомним, сайт kp.ru передавал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 15 мая подчеркнул, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению. Он заверил, что ЗРС будут под полным контролем Анкары, без интеграции в систему Североатлантического альянса и угроз для истребителей F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU