2019-05-22T02:55:40+03:00
Политика

США поставили Турции ультиматум из-за покупки С-400

Анкара должна в течение двух недель отказаться от сделки, либо выйти из программы приобретения F-35
Юлия ДИВЕЕВА
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Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400. Фото: Минобороны РФЗенитная ракетная система (ЗРС) С-400. Фото: Минобороны РФ
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Турция должна выбрать либо она покупает американские бомбардировщики F-35, либо зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Решение Анкара должна сообщить Вашингтону в течение двух недель. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот", или удалить выйти из программы покупки F-35, лишившись обещанных ста самолетов", - говорится в материале.

В Госдепартаменте подчеркнули, что это предложение США является окончательным, и больше Анкара отсрочек не получит. В случае, если сделка по покупке С-400 будет завершена, "Турция столкнется с реальными и негативными последствиями", пообещали в Вашингтоне.

"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", - приводит телеканал слова чиновника из Госдепартамента.

Напомним, сайт kp.ru передавал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 15 мая подчеркнул, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению. Он заверил, что ЗРС будут под полным контролем Анкары, без интеграции в систему Североатлантического альянса и угроз для истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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