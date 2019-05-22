Из-за беспорядков в Индонезии россиянам не рекомендуют посещать Джакарту
Российские посольство в Индонезии не рекомендует соотечественникам посещать Джакарту из-за происходящих там беспорядков. Находящихся же в столице россиян просят не посещать места массовых скоплений.
Этой ночью в Джакарте прошли массовые беспорядки. В результате масштабного происшествия погибли шесть человек, еще около двух сотен были ранены, многим потребовалась помощь врачей.
На улицах города столкнулись сторонники действующего президента и представители оппозиции, которые отказались признавать итоги голосования. Чтобы разогнать негодующую толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, пишет сайт телеканала «Звезда».
В ответ агрессивные демонстранты забросали стражей порядка камнями и петардами. Кроме того митингующие подожгли несколько автомобилей в центре города и устроили пожар в полицейском общежитии.
Протесты продолжились и утром в среду, 22 мая. Протестующие забросали камнями станцию метро. В связи с беспорядками почти весь центр города перекрыт, передает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU