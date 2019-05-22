2019-05-22T13:20:29+03:00
Общество

Из-за беспорядков в Индонезии россиянам не рекомендуют посещать Джакарту

Во время митингов в столице погибли шесть человек, 200 ранены
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Джакарте проходят массовые беспорядкиВ Джакарте проходят массовые беспорядкиФото: REUTERS
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Российские посольство в Индонезии не рекомендует соотечественникам посещать Джакарту из-за происходящих там беспорядков. Находящихся же в столице россиян просят не посещать места массовых скоплений.

Этой ночью в Джакарте прошли массовые беспорядки. В результате масштабного происшествия погибли шесть человек, еще около двух сотен были ранены, многим потребовалась помощь врачей.

На улицах города столкнулись сторонники действующего президента и представители оппозиции, которые отказались признавать итоги голосования. Чтобы разогнать негодующую толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки, пишет сайт телеканала «Звезда».

В ответ агрессивные демонстранты забросали стражей порядка камнями и петардами. Кроме того митингующие подожгли несколько автомобилей в центре города и устроили пожар в полицейском общежитии.

Протесты продолжились и утром в среду, 22 мая. Протестующие забросали камнями станцию метро. В связи с беспорядками почти весь центр города перекрыт, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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