Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми
Пассажирские плацкартные вагоны нового поколения "Федеральной пассажирской компании" уравняют с купейным вариантом. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие".
По словам топ-менеджера,вагоны оборудуют USB-розетками, дополнительными светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми. Представить новый концепт намерены в августе или сентябре.
"Работа над новой концепцией плацкартного вагона сейчас ведется. Выбрано несколько основных концепций "Федеральной пассажирской компанией", и мы уже готовим макеты новых этих решений, которые мы, наверное, я думаю, на железнодорожной выставке в конце августа или начале сентября в Щербинке уже покажем", - приводит слова Лошманова ТАСС.
Он добавил, что в компании будут стремится "персонализировать пространство для каждого пассажира". В обновленном плацкарте, как предполагается, появятся дополнительные перегородки, зоны хранения багажа и обуви и столики.
"Перегородка будет трансформируемой, если кто-то едет вдвоем, то можно будет перегородку задвинуть. При этом сохраним и стандартные зоны плацкарта, потому что есть требования по безопасности. Я думаю, что буквально через пару месяцев вы это увидите на макете" - добавил Лошманов.
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ИСТОЧНИК KP.RU