Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-22T15:34:28+03:00

Заряжать телефон можно будет от USB розеток, а подогреть еду в микроволновке

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Пассажирские плацкартные вагоны нового поколения "Федеральной пассажирской компании" уравняют с купейным вариантом. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие".

По словам топ-менеджера,вагоны оборудуют USB-розетками, дополнительными светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми. Представить новый концепт намерены в августе или сентябре.

"Работа над новой концепцией плацкартного вагона сейчас ведется. Выбрано несколько основных концепций "Федеральной пассажирской компанией", и мы уже готовим макеты новых этих решений, которые мы, наверное, я думаю, на железнодорожной выставке в конце августа или начале сентября в Щербинке уже покажем", - приводит слова Лошманова ТАСС.

Он добавил, что в компании будут стремится "персонализировать пространство для каждого пассажира". В обновленном плацкарте, как предполагается, появятся дополнительные перегородки, зоны хранения багажа и обуви и столики.

"Перегородка будет трансформируемой, если кто-то едет вдвоем, то можно будет перегородку задвинуть. При этом сохраним и стандартные зоны плацкарта, потому что есть требования по безопасности. Я думаю, что буквально через пару месяцев вы это увидите на макете" - добавил Лошманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/682200" frameborder="0"></iframe> Новый плацкарт.Давайте детально рассмотрим новый плацкарт РЖД. Как вам?

ИСТОЧНИК KP.RU