На Сахалине наладили выпуск мороженого

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-22T15:57:35+03:00

Оборудование для цеха по производству мороженого было привезено на Сахалин из Московской области. Фото: Александр ГЛУЗ

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На Сахалине открыли производство мороженого: новый цех про выпуску всеми любимого десерта запущен в Поронайске на местном молокозаводе. Мороженое станет 18-м наименованием в ассортименте завода. Оборудование для цеха было привезено на Сахалин из Московской области. Инвестиции завода в проект по модернизации и реконструкции составили около 40 миллионов рублей. Часть этих затрат была возмещена за счет субсидии из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Каждый час в новом цехе выпускается 3 тонны мороженого. Продукция Поронайского молокозавода пользуется большим спросом у жителей Сахалина и Курил — ее можно купить в более чем 700 магазинах по всей области.

- Замечательно, что в сахалинской глубинке открылось такое производство. Мы живем на острове, и поэтому очень важно, чтобы у людей здесь была своя, качественная и свежая продукция, - отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Уверен, поронайское мороженое придется по вкусу и детям, и взрослым.

В планах молокозавода постепенно расширять ассортимент. Потребителям предложат сливочный и шоколадный вкусы, а так же мороженое с фруктовыми наполнителями. Для того, чтобы доставлять продукцию по всей области, предприятие приобрело автомобиль. По словам руководителя завода Михаила Кима, интерес к новому продукту уже проявили иностранные покупатели.

- В планах – расширение ассортимента продукции, поставки ее на материк и даже за границу, например, в Китай, - рассказал Михаил Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU