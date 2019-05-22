Сотрудники McDonald's в США пожаловались на домогательства на работе

22 Май 23:52 2019-05-23T00:05:50+03:00

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Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Соединенных Штатах заявили, что они прямо на рабочем месте подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих старших коллег, передает телеканал NBC News.

По его данным, с подобными обвинениями выступили 25 бывших и действующих работников сети фастфуда. Они утверждают, что вышестоящие сотрудники делали им неприличные предложения, прикасались к ним и даже показывали некие части тела.

Как заявила представитель защиты оскорбленных тружеников McDonald's Ева Сервантес, некоторым из истцов «на момент домогательств было всего 16 или 17 лет». Причем многие из них отмечают, что их жалобы на приставания руководителей «игнорировались или воспринимались как шутка», а кое-кого после подачи жалоб начальству перевели на сокращенный рабочий день, а то и вовсе уволили.

Телеканал отмечает, что это не первый случай «неприемлемого поведения» в McDonald's на территории США. Комментируя эту информацию, гендиректор сети Стивен Истербрук сказал, что руководство компании пытается предотвратить «домогательства и предвзятое отношение на рабочем месте». По его словам, еще в прошлом году компания провела для своих американских работников специальный курс об уважительных отношениях на работе, причем прослушали его 90% сотрудников McDonald's.

ИСТОЧНИК KP.RU