2019-05-23T09:37:31+03:00
Политика

Дэниэл Крэйг ляжет на операционный стол из-за травмы на съемках бондианы

Мужчина повредил лодыжку на Ямайке
Григорий ЛЕОРДА
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Дэниел Крэйг. Фото: скриншот фильма.Дэниел Крэйг. Фото: скриншот фильма.
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Британский актер Дэниэл Крэйг перенесет операцию на лодышку. "Джеймс Бонд" повредил ногу во время съемок 25 фильм бондианы. Об этом сообщается в официальном Twitter картины.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке. Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции", - сказано в сообщении.

Случай, уверяют создатели фильма, никак не отразится на дате выхода фильма. Ленту по прежнему готовы выпустить в прокат 8 апреля 2020 года.

Дэниэл Крэйг уже шестой "Джеймс Бонд" за всю историю бондианы. Сейчас снимается 25-й фильм из этой серии. Он получил рабочее название Shatterhand [Ударная рука].

ИСТОЧНИК KP.RU

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