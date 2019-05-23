Вышел первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-23T10:49:21+03:00

Согласно сюжету, прошло всего три года после того, как земляне впервые столкнулись с неземными технологиями Фото: кадр из фильма

Новая кинолента от известного режиссера выйдет в прокат 1 января 2020 года

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"Комсомольская правда" представляет первые тизер-трейлер и тизер-постер нового российского фильма "Вторжение" от режиссера Фёдора Бондарчука. Фантастическая кинолента выйдет в широкий прокат 1 января 2020 года и будет повествовать о жизни москвичей после падения на город инопланетного корабля.

ВТОРЖЕНИЕ официальный трейлер.

Согласно сюжету, прошло всего три года после того, как земляне впервые столкнулись с неземными технологиями. В гуще событий оказалась девушка по имени Юля, которую после контакта с инопланетными существами сделали объектом исследований.

Она начала проявлять необычные способности, чем привлекла внимание не только сотрудников секретных лабораторий оборонного ведомства, но и самих пришельцев. Как Юля выпутается из столь опасной ситуации, вы сможете узнать уже в следующем году.

"Вторжение" является второй частью другого фильма Бондарчука "Притяжение". Сайт kp.ru писал о том, что научно-фантастический блокбастер собрал в прокате более 17,6 млн долларов при бюджете в 380 млн рублей.

В главных ролях второй части значатся Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Постер фильма "Вторжение"

ИСТОЧНИК KP.RU