Вышел первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука
"Комсомольская правда" представляет первые тизер-трейлер и тизер-постер нового российского фильма "Вторжение" от режиссера Фёдора Бондарчука. Фантастическая кинолента выйдет в широкий прокат 1 января 2020 года и будет повествовать о жизни москвичей после падения на город инопланетного корабля.
ВТОРЖЕНИЕ официальный трейлер.
Согласно сюжету, прошло всего три года после того, как земляне впервые столкнулись с неземными технологиями. В гуще событий оказалась девушка по имени Юля, которую после контакта с инопланетными существами сделали объектом исследований.
Она начала проявлять необычные способности, чем привлекла внимание не только сотрудников секретных лабораторий оборонного ведомства, но и самих пришельцев. Как Юля выпутается из столь опасной ситуации, вы сможете узнать уже в следующем году.
"Вторжение" является второй частью другого фильма Бондарчука "Притяжение". Сайт kp.ru писал о том, что научно-фантастический блокбастер собрал в прокате более 17,6 млн долларов при бюджете в 380 млн рублей.
В главных ролях второй части значатся Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.
Постер фильма "Вторжение"
ИСТОЧНИК KP.RU